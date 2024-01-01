Алёна Бронникова Игоря Германова назначили на должность ректора ПГНИУ Он исполнял обязанности руководителя вуза с 2023 года Поделиться Твитнуть

Игорь Германов

«Новый компаньон»

Министерство образования и науки РФ назначило Игоря Германова ректором Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ). Об этом ведомство сообщило в официальном telegram-канале.

В начале февраля 2023 года минобрнауки назначило Игоря Германова исполняющим обязанности ректора университета вместо Дмитрия Красильникова, который является фигурантом уголовного дела, возбуждённого после стрельбы в ПГНИУ. В феврале текущего года наблюдательный совет вуза рекомендовал Игоря Германова на пост ректора.

Он окончил исторический факультет ПГУ (в настоящее время — ПГНИУ) в 1996 году. Занимал должность проректора по развитию персонала, социальной политике и внеучебной работе, возглавлял управление кадровой политики университета. Он также имеет учёную степень кандидата социологических наук и учёное звание доцента, является автором 53 научных публикаций.

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