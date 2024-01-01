Алёна Бронникова В Перми наблюдательный совет ПГНИУ рекомендовал Игоря Германова на пост ректора Решение о его назначении примет минобрнауки РФ Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Исполняющий обязанности ректора Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) Игорь Германов может избавиться от приставки «и.о.». Об этом «Новому компаньону» сообщил источник.

Накануне, 26 февраля, состоялось заседание наблюдательного совета вуза. Участники рекомендовали утвердить Игоря Германова в должности. Теперь решение о его назначении будет принимать министерство науки и высшего образования РФ.

«Новый компаньон» направил запрос комментария в пресс-службу ПГНИУ. На момент публикации новости информация не была получена.

В начале февраля прошлого года федеральное минобрнауки назначило Игоря Германова исполняющим обязанности ректора университета. Он является доцентом, кандидатом социологических наук, автором 52 научных публикаций.

Игорь Германов окончил исторический факультет ПГУ (в настоящее время — ПГНИУ) в 1996 году. Занимал должность проректора по развитию персонала, социальной политике и внеучебной работе, возглавлял управление кадровой политики университета. Игорь

Прежний руководитель вуза Дмитрий Красильников является фигурантом уголовного дела, возбуждённого через семь месяцев после массового убийства в ПГНИУ, которое совершил бывший студент Тимур Бекмансуров. Красильникову, экс-проректору Павлу Блусю, начальнику отдела контроля ПГНИУ Михаилу Мухачёву была инкриминирована ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности, повлёкших смерть двух и более лиц). Позже обвинение было представлено в новой редакции по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлёкшее тяжкие последствия). В феврале 2024 года следственный комитет прекратил уголовное преследование бывших сотрудников ПГНИУ по данной статье и возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

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