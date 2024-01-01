Алёна Бронникова СКР Прикамья организовал проверку по факту гибели двух людей на пожаре ЧП произошло ночью 21 августа Поделиться Твитнуть

Фото: Пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю

Следственный комитет организовал процессуальную проверку по факту гибели двух людей на пожаре в п. Шахты Кизеловского городского округа Пермского края. Как сообщает perm.aif.ru со ссылкой на региональный СКР, погибшими оказались мужчина 1980 года рождения и женщина 1981 года рождения.

В данный момент проведён осмотр места, для установления причин происшествия проводятся судебные экспертизы. По результатам проверки следователи примут процессуальное решение.

Пожар с человеческими жертвами произошёл ночью 21 августа в в жилом доме на ул. Жуковского в п. Шахты. Во время тушения огня пожарные обнаружили тела двух погибших. Ещё три человека успели спастись, их разбудил сосед. По предварительным данным краевого МЧС, причиной ЧП стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования.

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