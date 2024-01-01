Ночью на пожаре в Пермском крае погибли два человека Причиной ЧП стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

Пожар с человеческими жертвами произошёл в ночь на 21 августа в пос. Шахты Кизеловского городского округа Пермского края. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Как уточнили в ведомстве, информация о пожаре в жилом доме на ул. Жуковского поступила им в 01 час 43 минуты.

На тушении выехали 33 пожарных, было привлечено 11 единиц техники.

По прибытии к месту вызова первого подразделения установлено, что происходит горение кровли дома, а в комнате на полу у окна обнаружены двое погибших.

Ещё три человека спаслись. Их разбудил сосед.

Ликвидировать пожар удалось в начале четвёртого утра. Предварительная площадь возгорания составила 112 кв. м.

По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования.

«В настоящее время сотрудниками надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю проводятся проверочные мероприятия, обстоятельства и причина пожара устанавливаются», — рассказали в министерстве.

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