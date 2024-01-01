Главой Соликамского округа Прикамья избран Александр Русанов Он исполнял полномочия главы Соликамского ГО с 25 июня Поделиться Твитнуть

Александр Русанов / фото: телеграм-канал А. Русанова

Депутаты думы Соликамского городского округа 21 августа единогласно поддержали кандидатуру временно исполняющего полномочия главы городского округа — главы администрации Соликамского ГО Александра Русанова. Об этом сообщает telegram-канал «На местах».

Напомним. вторым претендентом был начальник финансового управления администрации Соликамского городского округа Игорь Савинов. Оба кандидата на заседании думы представили свои программы развития округа.

Александр Русанов исполнял полномочия главы Соликамского ГО с 25 июня. Ранее он руководил Ленинским районом Перми.

Напомним, Соликамск остался без главы в конце апреля этого года, когда Евгений Самоуков сложил с себя полномочия по собственному желанию. Его отставке предшествовал выговор со стороны губернатора за несколько коммунальных аварий, которые произошли в городе зимой прошлого года.





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