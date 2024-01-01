Из-за мощного циклона в Пермском крае объявлено штормовое предупреждение Поделиться Твитнуть

По информации Пермского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, активный Северо-Атлантический циклон, смещаясь через северные районы Пермского края, приведёт к возникновению опасных природных явлений в регионе. В частности, в восточных районах ночью 21 августа ожидаются очень сильные дожди (30—50 мм за 12 часов) и интенсивные ливни (25-30 мм за 1 час). В связи с этим в крае объявляется штормовое предупрждение.

С 21 по 23 августа в водоёмах Пермского края, включая небольшие реки, возможны значительные повышения уровней воды. В реках бассейнов Вишеры, Яйвы, Косьвы и Чусовой, а также их малых притоках вероятны резкие подъёмы уровней воды, что может привести к образованию дождевых паводков и увеличению поступления воды в пруды и водохранилища, в том числе в Широковское водохранилище на реке Косьва и в водохранилище Яйвинской ГРЭС на реке Яйва.

Ранее о сильных дождях на территории Пермского края в ночь на 21 августа сообщили в Главном управлении МЧС по региону. И напомнили, что во время непогоды необходимо избегать нахождения рядом с деревьями, линиями электропередачи и ненадёжными конструкциями. Также нельзя парковать рядом с ними автомобили.

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