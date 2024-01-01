В ночь на 21 августа на Пермский край обрушатся мощные дожди Поделиться Твитнуть

фото: ЕДДС Перми

Сильные дожди ожидаются на территории Пермского края в ночь на 21 августа, сообщили в Главном управлении МЧС по региону. Об этом пишет perm.aif.ru.

Как отмечает ведомство, ссылаясь на пермский гидрометеорологический центр, в Прикамье снова прогнозируются неблагоприятные погодные условия. В некоторых районах края возможны интенсивные осадки.

Краевое МЧС предупредило жителей о необходимости следовать правилам безопасности.

Во время непогоды необходимо избегать нахождения рядом с деревьями, линиями электропередачи и ненадёжными конструкциями. Также нельзя парковать рядом с ними автомобили.

Кроме того, в ведомстве призвали автомобилистов придерживаться установленной скорости, избегать резких манёвров и проявлять внимательность и осторожность на дороге.

Ранее telegram-канал «Опасные природные явления Пермского края» сообщал, что за четыре дня в Перми выпало 46 мм осадков — это более половины месячной нормы.

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