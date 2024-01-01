Алёна Бронникова За четыре дня в Перми выпало более половины месячной нормы осадков Дожди в ближайшее время не прекратятся Поделиться Твитнуть

фото: ЕДДС Перми

По итогам 17 августа, в центральных районах Прикамья в утреннее и дневное время прошли значительные дожди. В Перми за четыре дня выпало более половины месячной нормы осадков, сообщает telegram-канал «Опасные природные явления Пермского края».

«В Перми выпало 11 мм, в Лысьве — 18 мм. На остальной территории осадки были слабее, 1-6 мм. То есть в краевом центре за четыре дня выпало 46 мм осадков, что составляет более половины месячной нормы», — пишут авторы проекта.

Кроме того, отвечая на вопросы подписчиков в комментариях, эксперты отметили, что в ближайшее время сухой период не прогнозируется.

Ранее синоптики предупреждали, что в Перми среди российских городов-миллионников текущие выходные окажутся самыми холодными. По прогнозам, 18 августа погода останется облачной, продолжатся небольшие осадки. Днём температура воздуха составит +17°…+18°, а ночью опустится до +14°…+15°.

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