Пермь ждут самые холодные выходные среди российских городов-миллионников Поделиться Твитнуть

«Яндекс Погода» проанализировала данные метеорологических наблюдений с применением технологии «Метеум» и определила, какая погода ожидает жителей Перми на выходные 17-18 августа.

Согласно прогнозу, в субботу, 17 августа, в Перми будет в основном облачная погода, и в течение дня возможны дожди. Утром столбик термометра покажет +13°…+14°, а днём температура поднимется до +15°…+18°. Ветер будет дуть со скоростью до 3,4 м/с.

В воскресенье, 18 августа, погода останется облачной, и также ожидаются небольшие осадки. Утром температура составит +14°…+16°, днём она повысится до +17°…+18°, а ночью опустится до +14°…+15°.

Среди городов-миллионников России самую тёплую погоду в эти выходные можно будет наблюдать в Сочи, Ростове-на-Дону и Краснодаре, где температура может достигать +34° и выше.

Наименьшие температуры в это время будут наблюдаться в таких городах, как Пермь, Уфа и Екатеринбург.

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