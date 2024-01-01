КСП считает чрезмерным требование властей согласовывать облик фасадов в центре Перми Колерные паспорта хотят разработать для 95 муниципальных зданий Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Контрольно-счётная палата Перми подготовила заключение к проекту решения Пермской городской думы, которое обязывает владельцев зданий в центральной части города разрабатывать и согласовывать колерные паспорта для своих объектов. В заключении КСП отмечается, что требование разработки колерного паспорта является чрезмерным, пишет «Коммерсантъ-Прикамье».

Согласно финансово-экономическому обоснованию, реализация данного проекта приведёт к дополнительным затратам городского бюджета в размере 2,6 млн руб., поскольку колерные паспорта необходимо будет разработать для 95 муниципальных зданий. Кроме того, КСП считает, что предложенное решение не относится к вопросам, регулируемым нормами благоустройства, и не может считаться требованием к внешнему оформлению фасадов зданий.

Ранее власти города предложили думе проект о разработке и согласовании колерных паспортов для административных зданий с целью улучшения архитектурного облика центральных районов. Новые правила планируется применять к зданиям, находящимся в пределах центра города и на значимых улицах, фасады которых выходят на общественные территории.

При этом новые правила не будут относиться к многоквартирным домам и объектам культурного наследия, а также частным домам, гаражам и некапитальным объектам, в том числе киоскам.

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