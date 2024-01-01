В Перми чиновники будут контролировать внешний облик фасадов домов в центре Новые требования могут вступить в силу с 1 марта 2025 года Поделиться Твитнуть

Фото: Фонд капремонта Пермского края

Собственников зданий в центре Перми обяжут разрабатывать и согласовывать колерные паспорта объектов. Соответствующий проект в думу внёс глава города Эдуард Соснин.

Как сообщает «Коммерсанъ-Прикамье» со ссылкой на мэрию, этот проект призван формировать и улучшать архитектурный облик центральных городских территорий.

Новые требования будут относиться к зданиям, которые расположены в границах городского центра и на улицах градостроительного значения, фасады которых обращены на территорию общего пользования и находятся на первой линии застройки.

При этом новые правила не будут относиться к многоквартирным домам и объектам культурного наследия, а также частным домам, гаражам и некапитальным объектам, в том числе киоскам.

Изменённые требования по колерным паспортам могут вступить в силу уже 1 марта 2025 года.

Напомним, в августе прошлого года городские власти решили дополнить функции департамента градостроительства и архитектуры Перми несколькими пунктами — о согласовании архитектурного облика объектов капитального строительства и внешнего вида некапитальных строений.

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