Алёна Бронникова Согласовывать облик зданий с мэрией Перми застройщиков обяжут с 1 сентября Разрабатывать новые документы для этого не потребуется Поделиться Твитнуть

Виталий Кокшаров

Функции департамента градостроительства и архитектуры Перми решили дополнить несколькими пунктами — о согласовании архитектурного облика объектов капитального строительства и внешнего вида некапитальных строений. Проект приняли депутаты гордумы на заседании комитета по пространственному развитию и благоустройству 16 августа.

Как отметила и.о. заместителя главы администрации Перми Мария Норова, проект предложен в связи с внесёнными в декабре прошлого года изменениями в Градостроительный кодекс РФ. Они касаются ведения процедуры архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства. В соответствии с этим, с 1 сентября 2023 года в правила землепользования и застройки будут добавлены требования к облику капитальных объектов, которые сейчас разрабатывает краевое минимущества, и будут определены территории, в границах которых согласование необходимо.

«Проектом решения дополняются и уточняются функции департамента градостроительства и архитектуры по согласованию архитектурно-градостроительного облика объектов капстроительства, по участию в согласовании колерного паспорта, а также по принятию внешнего вида некапитальных сооружений для торговой деятельности и деятельности по оказанию услуг населению, включая услуги общественного питания, и по участию в согласовании индивидуального эскиза сезонных летних кафе», — уточнил председатель комитета Михаил Черепанов.

Как объяснила Мария Норова, речь идёт о центрально-планировочном районе в границах рек Данилиха, Егошиха, Кама и Чкаловской дамбы и отдельных улиц особого градостроительного значения. Для согласования застройщикам необходимо будет представить три документа из проектной документации, что не потребует дополнительных затрат. Администрация должна будет вынести решение в течение 10 рабочих дней.

Проект постановления опубликован на сайте администрации Перми. Его рассмотрят на пленарном заседании Пермской городской думы 22 августа.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.