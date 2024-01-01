Алёна Бронникова
Победителями конкурса на развитие туристской инфраструктуры в Прикамье стали 14 участников
Общая сумма грантовых средств составила почти 15 млн рублей
Министерство по туризму Пермского края подвело итоги конкурсного отбора на предоставление субсидии для приобретения туристского оборудования в рамках развития туротрасли в регионе. Итоговый протокол ведомство опубликовало на официальном сайте.
Гранты предоставляются юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, которые ведут деятельность туристических агентств, в области спорта и отдыха, а также по предоставлению мест для временного проживания.
На конкурс поступило 37 заявок, из них победителями стали 14 участников. В их числе ООО ТК «Солана», ЗАО «Курорт Усть-Качка», ООО «Доступный Урал», ООО «Валида-Сервис», АНО «Содействия развитию доступного туризма «Экотур», ООО «Раздолье-Троица», ООО «Теплоходная компания «Большой маяк», ООО «Финист Трэвел», ООО «ТФ «Белый камень», ООО «Другой маршрут», ООО «Друзья Пармы», ООО Фирма «База отдыха «Русь» и индивидуальные предприниматели Александр Комков и Михаил Лыков.
Максимальный размер гранта в этом году составил 1,49 млн руб. При этом объём софинансирования из средств участника отбора должен быть не менее 50% от суммы проекта. Общая сумма выделенных средств на приобретение составила 14,9 млн руб. Наибольший объём предоставляемого софинансирования был выделен курорту «Усть-Качка» — 1,49 млн руб., базе отдыха «Русь» и ИП Комкову А.С. — по 1,48 млн руб.
Согласно проектам, субсидии будут направлены на приобретение туристского оборудования для функционирования баз отдыха и санаториев, организации активных сплавов, турмаршрутов и экскурсионных программ. Реализация проектов запланирована до конца текущего года.
Как ранее сообщалось, минтуризма планирует провести дополнительный грантовый конкурс на развитие туринфраструктуры по данному направлению, поскольку не все поступившие в июне заявки были оформлены корректно.
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