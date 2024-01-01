Минтуризма Прикамья проведёт дополнительный конкурс на развитие туристской инфраструктуры Не все поступившие заявки были оформлены корректно Поделиться Твитнуть

Telegram-канал Эдуарда Соснина

На выездном заседании профильной комиссии Совета представительных органов муниципальных образований Пермского края в Соликамске министр по туризму региона заявила, что ведомство проведёт дополнительный грантовый конкурс на развитие туристской инфраструктуры. Об этом сообщает телеграм-канал «На местах».

Как пояснила чиновница, не все заявки, поступившие в рамках конкурсного отбора в июне, были оформлены корректно. Поэтому минтуризма Прикамья проведёт дополнительный конкурс по направлению "приобретение туристского оборудования".

Ветошкина также отметила, что ближайшие дни начнётся федеральный отбор на предоставление субсидий на строительство модульных гостиниц. В приоритете — строительство объектов вдоль автомобильных туристических маршрутов. В связи с этим министерство также начало принимать предварительные заявки.

Министр также обратилась к главам муниципалитетов. Она призвала их стать соисполнителями региональной программы по развитию автотуризма до 2035 года и подключиться к её формированию. Представителям Совета предложили войти в состав рабочей группы по формированию направлений и механизмов поддержки региональной программы развития автомобильного туризма в Пермском крае. Программу должны утвердить к концу года.

Напомним, на территории Прикамья уже создано 11 туристских информационных центров, два из которых находятся в Перми и по одному в девяти муниципалитетах края. Они имеют разную организационно-правовую форму. Их задача — повысить удобство и качество предоставления туристических информационных услуг.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Пермском крае начали разрабатывать маршруты для самостоятельных путешествий на автомобилях. Подробнее можно почитать в нашем материале

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