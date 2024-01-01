В Прикамье создана система туристских информационных центров Сейчас на территории региона функционируют уже 11 таких объектов Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

На заседании регионального правительства министр по туризму и молодёжной политике Пермского края Юлия Ветошкина рассказала, что на территории Прикамья создано 11 туристских информационных центров, два из которых находятся в Перми и по одному в девяти муниципалитетах края.

По словам Ветошкиной, они имеют разную организационно-правовую форму. Например, в Кудымкаре, Чайковском и Чусовом они частные, в Добрянке — муниципальный, а в Перми относятся к государственным бюджетным организациям.

Министерство по туризму региона планирует создать систему таких центров в виде реестра. Сотрудники центров, подключенные к системе, смогут предоставлять информацию о туристических объектах не только своим округам, но и по всей территории региона.

«Пермские организации уже сейчас участвуют в отраслевых всероссийских съездах. Туристский информационный центр Перми в прошлом году занял первое место на всероссийском конкурсе Russian Westworld как лучший гид-организатор мероприятий», — заявила Ветошкина.

Она отметила, что после создания системы таких центров каждый сотрудник пройдёт обучение по стандартам качества оказываемых информационных услуг. Будут введены стандарты фирменного стиля, качества сувенирной и полиграфической продукции. Всё это поможет создать в муниципальных округах современное узнаваемое информационное пространство.

«Такие центры полезны в первую очередь для жителей края, куда можно прийти и получить бесплатные консультации, узнать о событиях территории и края, о сборных турах и экскурсиях», — добавила чиновница.

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