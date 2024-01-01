Скончался пассажир, из-за которого в Перми экстренно посадили самолёт Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пассажир самолёта, выполнявшего рейс Южно-Сахалинск—Москва и экстренного севшего в аэропорту Перми, скончался. «Пациент был госпитализирован силами бригады скорой медицинской помощи. К сожалению, позже он скончался в больнице», — сообщили «Новому компаньону» в минздраве Пермского края.

Напомним, в субботу, 17 августа, около 16.00 по пермскому времени в аэропорту Большое Савино приземлился Боинг-777 авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс №1743. Причиной вынужденной посадки, как писал telegram-канал Aviaincident, стало состояние здоровья одного из пассажиров 73 лет, имеющего диагноз «онкология» и летевшего без сопровождения. У него резко снизилось давление, он начал задыхаться и впал в критическое состояние.

В зоне ответственности Екатеринбургского центра организации воздушного движения командир воздушного судна принял решение совершить незапланированную посадку в Перми.

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