В Перми вынужденно приземлился самолёт из Южно-Сахалинска Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В субботу, 17 августа, около 16.00 по пермскому времени в аэропорту Большое Савино (Пермь) приземлился Боинг-777 авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс №1743 по маршруту Южно-Сахалинск (Хомутово) — Москва (Шереметьево). Об этом сообщает telegram-канал Aviaincident.

Причиной вынужденной посадки стало ухудшевшееся состояние здоровья одного из пассажиров. Отмечается, что пассажиру, имеющему диагноз «онкология» и летевшему без сопровождения, 73 года. У него резко снизилось давление, он начал задыхаться, и находился в критическом состоянии.

В зоне ответственности Екатеринбургского центра организации воздушного движения командир воздушного судна принял решение совершить незапланированную посадку в Перми. О дальнейшей судьбе пассажира не сообщается.

«Новый компаньон» направил запрос в минздрав Пермского края.

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