Осуждённых в Перми решили привлечь к удалению граффити с фасадов задний Поделиться Твитнуть

Фото: Пермский линейный отдел МВД России на транспорте

Администрация Перми опубликовала постановление №640 от 9 августа 2024 года, которое вносит изменения в список видов работ для осуждённых за административные правонарушения и приговорённых к обязательным работам. В частности, было принято решение о привлечении таких лиц к благоустройству города, сообщает «Рифей».

В перечень работ по благоустройству вошли различные задачи, включая уборку территории от мусора, снега и наледи, очистку объектов благоустройства, а также их ремонт. Кроме того, к ним относятся работы по озеленению, погрузочно-разгрузочные работы и удаление графических изображений с фасадов зданий, строений, сооружений и их конструктивных элементов. Также в данный список входят граффити и иные рисунки, афиши и агитационные материалы, размещённые не в специально отведённых для этого местах (кроме рекламы).

Напомним, месяц назад председателю ТСЖ одного из многоквартирных домов по ул. Сибирской в Перми за сообщение о граффитисте, которого впоследствии задержали сотрудники полиции, впервые было выплачено поощрение в сумме 15 тыс. руб. Напомним, ранее администрацией Перми было принято постановление, предусматривающее выплату денежного вознаграждения гражданам за участие в выявлении лиц, наносящих на городские объекты несанкционированные графические рисунки. Деньги выплачиваются, если художников по сигналам сообщающих удаётся задержать.

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