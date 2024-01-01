Синоптики рассказали, когда в Пермском крае потеплеет до +22 градусов Поделиться Твитнуть

В Пермском крае на предстоящей неделе изменится характер погоды. В понедельник, 19 августа, на погоду ещё будет влиять тыловая часть высотного циклона, поэтому в большинстве районов во второй половине дня выпадут кратковременные дожди, местами сопровождаемые грозами. Дневная температура воздуха составит +16...+21°. В Перми тоже ожидается кратковременный дождь и около +19°. Об этом сообщает пермский гидрометцентр.

Со вторника, 20 августа, влияние циклона прекратится, ожидается потепление до +17…+22°, в Перми будет +21°, при этом вероятность кратковременных дождей сохранится в течение всей недели.

Ранее telegram-канал «Опасные природные явления Пермского края» сообщал, что за четыре дня в Перми выпало 46 мм осадков — это более половины месячной нормы. Эксперты также отметили, что в ближайшее время сухой период не прогнозируется.

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