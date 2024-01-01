На СВО погиб 62-летний житель Пермского края Александра Усынина похоронили в Осе Поделиться Твитнуть

Александр Усынин

ВКонтакте

В зоне специальной военной операции на Украине, в ДНР и ЛНР 25 июня при исполнении боевой задачи погиб житель Осы Пермского края Александр Усынин. Об этом сообщили в администрации муниципалитета и выразили соболезнования родным и близким военнослужащего.

«Мы скорбим вместе с вами и надеемся, что поддержка друзей, родных и всей осинской общины поможет вам пережить эту тяжёлую утрату», — говорится в информации властей, опубликованной в соцсети ВКонтакте.

Александр Усынин родился 26 мая 1962 года в Осе. Окончил школу, а затем зооветеринарный техникум. В 1981—1983 годах служил в армии санитарным инструктором, наводчиком и командиром орудия. После службы устроился работать оператором в нефтедобывающей компании.

«По словам близких у него были золотые руки. Увлекался резьбой по дереву. Близкие описывают его как тихого, спокойного и доброжелательного человека», — отмечают чиновники.

В конце 2023 года мужчина заключил контракт с минобороны РФ и был направлен в зону СВО. В боях получил ранение, после лечения вновь вернулся на передовую.

Похоронили военнослужащего 16 августа в Осе.

В тот же день в Осинском округе похоронили погибшего в спецоперации Александра Богатырёва.

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