Под Работино Запорожской области погиб военный разведчик из Пермского края Похоронят Александра Богатырёва 16 августа Поделиться Твитнуть

Александр Богатырёв

ВКонтакте

В зоне специальной военной операции под п. Работино Запорожской области при выполнении боевой задачи 29 февраля 2024 года погиб житель Осинского округа Прикамья Александр Богатырёв. Об этом сообщили в окружной администрации и выразили глубокие соболезнования родным и близким военнослужащего.

«Мы скорбим вместе с вами и надеемся, что поддержка друзей, родных и всей осинской общины поможет вам пережить эту тяжёлую утрату», — говорится в информации властей, опубликованной ВКонтакте.

Александр Богатырёв родился 31 июля 1981 года в с. Гамицы. Окончил местную школу, затем в 2002 году — Осинский зооветеринарный техникум. Получил специальность "фермер". После окончания техникума работал в колхозе трактористом. С 2021 года стал помощником бурильщика в компании «Евразия».

В 2023 году подписал контракт с военной компанией «Вагнер», отслужил пять месяцев и вернулся домой. Спустя некоторое время, в сентябре 2023 года, подписал контракт с Министерством обороны РФ и вновь отправился в зону СВО. Был командиром отделения военной разведки.

Прощание с военнослужащим проходит 16 августа с 13:00 возле сельского Дома культуры (с. Гамицы).

Ранее сообщалось, что в Пермском крае похоронили погибшего на СВО Алексея Кичигина.

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