В Пермском крае похоронили погибшего на СВО Алексея Кичигина Поделиться Твитнуть

Алексей Кичигин

ВКонтакте

В зоне специальной военной операции на Украине, в ДНР и ЛНР погиб житель Нытвенского городского округа Пермского края Алексей Кичигин. Об этом сообщили в окружной администрации.

«Скорбный список потерь пополнился ещё одним именем нашего земляка. Приносим глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего защитника Отечества, разделяем с вами боль утраты. Скорбим вместе с вами…» — сказано в информации властей, размещённой в соцсети ВКонтакте.

Отмечается, что рядовой Алексей Кичигин служил старшим стрелком в мотострелковом подразделении, он погиб 6 февраля 2024 года.

Похороны военнослужащего прошли 15 августа в с. Воробьи.

Ранее сообщалось, что на СВО погиб житель Еловского муниципального округа Вилен Умарханов. Ему было 46 лет. В августе прошлого года Умарханов заключил контракт с Министерством обороны РФ. За участие в боях в ДНР был награждён медалью II степени «За храбрость». Похоронили мужчину также 15 августа.

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