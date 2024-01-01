В Пермском крае похоронят погибшего на СВО Вилена Умарханова из Елово Поделиться Твитнуть

Вилен Умаркханов

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В зоне специальной военной операции на Украине, в ДНР и ЛНР погиб житель Еловского муниципального округа Пермского края Вилен Умарханов. Об этом сообщили в окружной администрации. «Выражаем самые искренние соболезнования: дяде Рашиту Николаевичу, сестре Ольге, сыну Илье, всем родным, близким и друзьям Вилена Умарханова», — говорится в информации властей на официальной странице муниципалитета ВКонтатке.

Вилен Умаркханов погиб 20 мая, мужчине было 46 лет.

Вилен родился в п. Пожва Юсьвинского района. В Елово семья переехала, когда ему был год. Окончив школу, он выучился на шофёра и работал водителем-дальнобойщиком, продолжительное время жил в Перми, трудился в строительной сфере.

В августе прошлого года Умарханов заключил контракт с Министерством обороны РФ и отправился на СВО. За участие в боях в ДНР был награждён медалью II степени «За храбрость».

Церемония прощания состоится 15 августа. В 13:00 начнётся траурный митинг в Еловском КДЦ, в 13:30 — отпевание в Петропавловском храме, в 15:30 — поминальный обед.

Ранее "Новый компаньон" писал, что 15 августа в Губахе состоятся похороны погибшего на СВО Дмитрия Балдина.

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