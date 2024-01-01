Зарина Ситдикова В Пермском крае простятся с погибшим в СВО жителем Губахи Об обстоятельствах смерти бойца из Прикамья не сообщается Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В ходе выполнения боевых задач в зоне специальной военной операции погиб уроженец Пермского края Дмитрий Балдин. Об этом сообщается в официальной группе Губахинского городского округа ВКонтакте.

По информации чиновников муниципального образования, извещение о гибели жителя Прикамья пришло из военкомата. Иными сведениями о бойце власти округа не делятся. В администрации лишь выразили соболезнования семье погибшего.

Помимо этого, в сообщении говорится о том, что церемония прощания с Дмитрием Балдиным состоится в четверг, 15 августа, с 10:00 до 11:30 во дворце культуры «Энергетик» г. Губахи (проспект Ленина, 28).

Ранее «Новый компаньон» писал о том, что во время СВО погиб 25-летний житель Александровского округа Михаил Кошутин. В администрации муниципалитета тоже не уточнили подробности случившегося.

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