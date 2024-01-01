Зарина Ситдикова В зоне проведения СВО погиб 25-летний житель Прикамья из Александровска О подробностях случившегося не уточняется Поделиться Твитнуть

В ходе специальной военной операции погиб 25-летний житель Пермского края Михаил Кошутин. Об этом сообщается на официальной странице Александровского округа ВКонтакте.

По информации муниципальных властей, прикамец родился 20 июля 1999 года. О том, как он оказался в зоне СВО, в публикации не говорится. В сообщении также не уточняются подробности гибели бойца.

Администрация Александровского муниципального округа выразила соболезнования родным, близким и друзьям погибшего.

Чиновники также предупредили, что о дате похорон Михаила Кошутина будет сообщено дополнительно.

Ранее «Новый компаньон» писал, что сегодня в Усть-Кишерти с почестями был похоронен погибший на Донбассе Николай Яковлев. Церемония прощания проходила в течение двух дней. О том, при каких обстоятельствах он получил смертельное ранение, власти Кишертского округа не рассказали.

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