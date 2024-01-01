В Пермском крае похоронят погибшего на СВО Николая Яковлева из Усть-Кишерти Поделиться Твитнуть

Николай Яковлев

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В зоне специальной военной операции на Украине, в ДНР и ЛНР погиб житель Кишертского муниципального округа Пермского края Николай Яковлев. Об этом сообщили в окружной администрации и выразили соболезнования родным и близким военнослужащего.

«Церемония прощания с Яковлевым Николаем Владимировичем пройдёт 14 августа в 11.00 в здании Кишертского центра культуры «Берёзка» по адресу: с. Усть-Кишерть, ул. Советская, 25», — сказано в информации.

Прощались с погибшим бойцом и накануне, 13 августа: с 18 до 19 часов по адресу с. Усть-Кишерть, ул. Победы, 1, а с 19:00 — в КЦК «Берёзка».

Ранее «Новый компаньон» писал, что на СВО при исполнении служебного долга погиб Павел Бондарь из Соликамска. Его похоронили 13 августа. В тот же день в с. Самково Кудымкарского округа прошла церемония прощания с 38-летним Валерием Головиным, который погиб в ходе спецоперации.

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