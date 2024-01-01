В Пермском крае похоронят погибшего на СВО Павла Бондаря из Соликамска
В зоне специальной военной операции на Украине, в ДНР и ЛНР при исполнении служебного долга погиб Павел Бондарь. Об этом сообщили в администрации Соликамского городского округа и выразили соболезнования родственникам и близким военнослужащего.
Обстоятельства гибели бойца не приводятся. Сообщается только, что мужчина был жителем Соликамска.
Прощание с Павлом Бондарем начнётся 13 августа в ДК завода «Урал» с 11.00. В 12.00 пройдёт отпевание в храме Рождества Пресвятой Богородицы (Боровая).
Ранее «Новый компаньон» писал, что 13 августа в с. Самково Кудымкарского округа состоится церемония прощания с 38-летним Валерием Головиным, который погиб в ходе СВО. Церемония начнётся в 11:00 в Самковском сельском доме культуры.
Сообщалось также о гибели на СВО жителя Александровского муниципального округа Владимира Захарова. О дате его похорон власти сообщат дополнительно.
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