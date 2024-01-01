На СВО погиб уроженец Прикамья Владимир Захаров О дате похорон местные власти сообщат дополнительно Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Александровского муниципального округа

В ходе проведения специальной военной операции на Украине погиб Владимир Захаров. Об этом сообщает администрация Александровского муниципального округа на официальной странице в соцсетях.

Владимир Захаров родился 14 мая 1983 года. При каких обстоятельствах он погиб и когда, местные власти не уточнили.

Администрация Александровсского округа выразила соболезнования родным, близким и друзьям погибшего. О дате похорон власти сообщат дополнительно.

Как ранее писал «Новый компаньон», 13 августа в с.Самково Кудымкарского округа состоится церемония прощания с 38-летним Валерием Головиным, который погиб в ходе специальной военной операции. Он родился в п. Верхошижемье Кировской области. В 18 лет переехал в Пермский край. В апреле этого года мужчина подписал контракт на военную службу в зоне СВО, а спустя три месяца родственники получили трагическую новость.

Прощание с Валерием Головиным пройдёт в 11:00 в Самковском сельском доме культуры.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.