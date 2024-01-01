Зарина Ситдикова В Пермском крае похоронят погибшего на Украине жителя Кудымкарского округа Валерий Головин скончался в июле Поделиться Твитнуть

В с. Самково Кудымкарского округа 13 августа состоится церемония прощания с 38-летним Валерием Головиным, который погиб в ходе специальной военной операции. Об этом сообщается в официальной группе муниципального образования ВКонтакте.

Как рассказали в администрации округа, Валерий Головин родился в п. Верхошижемье Кировской области. В 18 лет переехал в Пермский край.

В апреле этого года подписал контракт на военную службу в зоне СВО, а спустя три месяца родственники получили трагическую новость.

Прощание с Валерием Головиным пройдёт в 11:00 в Самковском сельском доме культуры (ул. Восточная, 7).

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что в ходе специальной военной операции погиб житель Сивинского муниципального округа Пермского края Виталий Пепеляев. Он был похоронен 10 августа в с. Серьгино.

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