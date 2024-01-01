В Пермском крае похоронили погибшего на СВО Виталия Пепеляева Поделиться Твитнуть

Виталий Пепеляев

ВКонтакте

В зоне специальной военной операции на территории Украины, Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики при выполнении боевой задачи трагически погиб житель Сивинского муниципального округа Пермского края Виталий Пепеляев. Об этом ВКонтакте сообщили чиновники муниципалитета.

Виталий Пепеляев родился 15 января 1985 года. Погиб военнослужащий 14 марта 2024 года.

«Выражаем глубокие соболезнования семье и близким погибшего. Вечная память и слава герою!» — сказано в сообщении властей.

Церемония прощания состоялась 10 августа в МБОУ «Екатерининская СОШ» в селе Серьгино.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что 12 августа в Березниках похоронят погибшего на СВО местного жителя, рядового Василия Павлова. Обстоятельства гибели березниковца не уточняются.

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