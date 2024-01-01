В зоне СВО погиб житель Прикамья Василий Павлов
Его похоронят 12 августа в Березниках
Во время спецоперации при исполнении служебного долга погиб уроженец Березников, рядовой Василий Павлов. Об этом сообщается на официальной странице Березниковского округа Пермского края в соцсетях.
Обстоятельства гибели березниковца не уточняются, как и дата смерти.
Прощание с военнослужащим состоится 12 августа в Культурно-деловом центре Березников. Начало гражданской панихиды в 11:00.
Городская администрация выразила соболезнования родным и близким погибшего.
Как ранее писал «Новый компаньон», 10 августа в Соликамске простились с участником СВО Денисом Чертищевым, который погиб в зоне боевых действий. Его похоронили на Аллее Славы в Мишарино.
Денис Чертищев родился 25 декабря 1983 года. Окончил в Соликамске школу № 14, затем ПТУ № 73. Работал на предприятиях округа.
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