В зоне СВО погиб житель Прикамья Василий Павлов Его похоронят 12 августа в Березниках Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Березниковского округа

Во время спецоперации при исполнении служебного долга погиб уроженец Березников, рядовой Василий Павлов. Об этом сообщается на официальной странице Березниковского округа Пермского края в соцсетях.

Обстоятельства гибели березниковца не уточняются, как и дата смерти.

Прощание с военнослужащим состоится 12 августа в Культурно-деловом центре Березников. Начало гражданской панихиды в 11:00.

Городская администрация выразила соболезнования родным и близким погибшего.

Как ранее писал «Новый компаньон», 10 августа в Соликамске простились с участником СВО Денисом Чертищевым, который погиб в зоне боевых действий. Его похоронили на Аллее Славы в Мишарино.

Денис Чертищев родился 25 декабря 1983 года. Окончил в Соликамске школу № 14, затем ПТУ № 73. Работал на предприятиях округа.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.