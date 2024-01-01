В Пермском крае 10 августа похоронят погибшего на СВО Дениса Чертищева Поделиться Твитнуть

Денис Чертищев

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В зоне специальной военной операции на Украине, в ДНР и ЛНР при исполнении служебного долга погиб соликамец Денис Чертищев. Об этом сообщается на официальной странице администрации Соликамского городского округа Пермского края в соцсети ВКонтакте. Чиновники выразили глубокие соболезнования семье и близким погибшего. «Скорбим вместе с вами. Вечная память, вечная слава герою!» — говорится в информации.

Денис Чертищев родился 25 декабря 1983 года. Окончил в Соликамске школу № 14, затем ПТУ № 73. Работал на предприятиях округа.

Прощание с военнослужащим состоится 10 августа в ДК завода «Урал» Начало траурной церемонии в 12.30. Денис Викторович Четищев будет похоронен на аллее Славы в Мишарино.

Ранее «Новый компаньон» писал, что 10 августа в в д. Агафоново Суксунского городского округа Пермского края похоронят погибшего на СВО Александра Абдулова.

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