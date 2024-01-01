Погибшего на СВО Александра Абдулова похоронят в Прикамье 10 августа Поделиться Твитнуть

Александр Абдулов

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В зоне специальной военной операции на территории Украины, ДНР и ЛНР при выполнении боевых задач погиб житель Суксунского городского округа Пермского края Александр Абдулов. Об этом сообщили в местной администрации и выразили глубокие соболезнования семье и близким военнослужащего.

Дату и обстоятельства гибели бойца власти не приводят.

Прощание с Александром Абдуловым пройдёт в субботу, 10 августа. Оно состоится в Агафоновском доме культуры в д. Агафоново. Начало панихиды в 12:00.

Ранее «Новый компаньон» писал, что 3 августа 2024 года на СВО погиб житель Очёрского округа Пермского края Александр Денисов. Он был многодетным отцом. Мужчина попал в зону специальной военной операции по частичной мобилизации. Погиб за несколько дней до своего 40-летия. Дата похорон солдата пока не сообщается.

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