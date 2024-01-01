В зоне СВО погиб многодетный отец из Очёра Пермского края Александру Денисову было 39 лет Поделиться Твитнуть

Александр Денисов

ВКонтакте

В зоне специальной военной операции 3 августа погиб житель Очёрского округа Пермского края Александр Денисов. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщил глава муниципалитета Алексей Солодников.

Александру было десять лет, когда его семья перебралась в Очёр из Тюменской области. Он окончил Очёрский колледж, получил профессию водителя-механика. Был призван в ВС, отслужил в воздушно-десантных войсках, остался в части для продолжения службы и после трёх лет службы по контракту в звании ефрейтора вернулся обратно в Очёр.

Работал на Очёрском машиностроительном заводе. Женат, был многодетным отцом. В зону боевых действий на Украине попал в результате мобилизации.

Награждён медалью Министерства обороны РФ «За разминирование» и медалью «За Отвагу». Погиб за несколько дней до своего 40-летия.

«Александр был надеждой, опорой и счастьем для своей семьи. Заботливый, любящий, трудолюбивый, настоящий друг и боевой товарищ! Приношу искренние соболезнования родным и близким Александра Вячеславовича», — написал Солодников.

О дате похорон военнослужащего пока не сообщается.

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