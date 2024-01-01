Самолёт из Перми вылетел в Шарм-эль-Шейх с опозданием на 18 часов Поделиться Твитнуть

Согласно онлайн-табло аэропорта Большое Савино, рейс №652 авиакомпании «Аль Масрия Юниверсал Эйрлайнз» до Шарм-эль-Шейха (Египет) вылетел в пункт назначения в 2 часа 41 минуту 17 августа. Задержка от времени вылета по расписанию составила 18 часов 36 минут. Пассажирам задержанного рейса перевозчик предоставил питание и гостиницу.

Причиной задержки называется позднее прибытие самолёта. Как выяснилось, рейс №651 из Шарм-эль-Шейха в Пермь был отменён после того, как пассажиры рейса уже прошли паспортный контроль. Причина отмены не называется. Туристов тоже накормили и разместили в гостинице. Самолёт из Египта приземлился в Перми только в 00:48 — на 18 часов позже, чем значится в расписании.

Ранее сообщалось, что утром в пятницу в пермском аэропорту по техническим причинам отложили вылет рейса до Санкт-Петербурга. По информации онлайн-табло пермского аэропорта, лайнер вылетел в пункт назначения с задержкой на 11 часов в 16:29.

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