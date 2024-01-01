Из пермского аэропорта задержаны вылеты в Санкт-Петербург и Шарм-эль-Шейх Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Из пермского аэропорта Большое Савино 16 августа задерживаются вылеты рейсов в Санкт-Петербург и Шарм-эль-Шейх.

По данным онлайн-табло, отправление рейса №6582 до Санкт-Петербурга задерживается до 16:00 (почти на 11 часов), а рейс №652 в Египет вылетит в 13:35 (опоздание более чем на 5 часов).

Пассажиры питерского рейса сообщают, что задержка вылета была связана с техническими причинами. А рейс в Шарм-эль-Шейх задержан в связи с неприбытием самолёта.

О задержке вылета рейса из Египта сообщил в соцсетях возвращающийся с курорта начальник Камской археологической экспедиции ПГНИУ Григорий Головчанский. «Рейс «Шарм-эль-Шейх — Пермь» отменили уже после того, как паспортный контроль и несколько линий досмотра были пройдены. Нас накормили булочками и спешно (спустя шесть часов ожидания в аэропорту) заселили в отель», — написал он ВКонтакте.

Как напомнили в транспортной прокуратуре, при задержке рейса на два часа пассажирам полагаются прохладительные напитки и два телефонных звонка или емейла. На горячее питание можно рассчитывать при опозданиях вылета на четыре часа. Далее его можно требовать каждые шесть часов днём или восемь ночью. При этом, если задержка больше восьми часов, вам обязаны предоставить отель и трансфер. Если всё это происходит ночью, то гостиницу можно требовать уже через шесть часов.

Кроме того, предусмотрена материальная компенсация, если задержка произошла по вине авиакомпании. Размер компенсации составляет 25% от минимальной заработной платы за каждый час задержки, но не более 50% от стоимости билета.





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