Алёна Бронникова Пермяк стал чемпионом мира среди юношей по пожарно-спасательному спорту Соревнования проходили в Казахстане Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

Пермяк Матвей Осипов занял первое место в XIII Чемпионате мира среди юношей и юниоров по пожарно-спасательному спорту. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

«Юный пермяк завоевал титул чемпиона мира по пожарно-спасательному спорту. Всю мощь на спортивной дорожке показал Матвей Осипов. Пермский спортсмен стал чемпионом мира, обойдя всех соперников в младшей возрастной группе», — рассказали в ведомстве.

Чемпионат проходил 16 августа в городе Алматы Республики Казахстан. Атлеты возрастной группы 13-14 лет преодолевали 100-метровую полосу с препятствиями. Матвей оказался первым среди сверстников, показав результат 17,15 секунды.

Ранее стало известно, что пермяк Владимир Никитин завоевал золотую медаль на Чемпионате России по лёгкой атлетике, проходящем в Екатеринбурге, став 25-кратным чемпионом страны. В беге на 5 тыс. м он показал результат 13.37.55.

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