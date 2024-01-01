Пермяк Владимир Никитин стал 25-кратным чемпионом страны по лёгкой атлетике Поделиться Твитнуть

Фото ТАСС

Пермяк Владимир Никитин завоевал золотую медаль на Чемпионате России по лёгкой атлетике, проходящем в Екатеринбурге. Об этом сообщили в краевом минспорта.

В беге на 5 тыс. м Никитин показал результат 13.37.55. Второе место у Евгения Рыбакова, а третье — у Анатолия Рыбакова (оба представляют Кемеровскую область).

Владимир Никитин после этой победы стал 25-кратным чемпионом страны по лёгкой атлетике.

Легкоатлет родился 5 августа 1992 года в Пешнигорте Кудымкарского района Пермской области. В 8 лет Владимир увлёкся лыжными гонками и к выпускному классу выполнил норматив кандидата в мастера спорта. Окончив среднюю школу в 2010 году, переехал в Пермь, где поступил в политехнический колледж и стал заниматься лёгкой атлетикой. Владимир начал тренировки под руководством Николая Суворова, который сразу определил, что лучше всего у того получается бег на длинные дистанции — 3 и 5 тыс. метров. Никитин до сих пор тренируется у Суворова.

Ранее «Новый компаньон» писал, что Никитин в июне завоевал золотую медаль в легкоатлетических соревнованиях Игр стран БРИКС-2024. Финальный забег на 5 тыс. м он преодолел за 13 мин 20,60 сек.

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