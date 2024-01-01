Спортсмены из Прикамья завоевали две золотые медали на Играх стран БРИКС Поделиться Твитнуть

Владимир Никитин и Екатерина Ивонина

Министерство спорта Пермского края

Прикамские спортсмены завоевали две золотые медали в легкоатлетических соревнованиях Игр стран БРИКС-2024.

Финальный забег на 5000 м с лучшим результатом сезона в России — 13 мин 20,60 сек. выиграл Владимир Никитин. Он тренируется под руководством Николая Суворова.

Лучшей в финальном забеге на 3000 м с препятствиями среди женщин с результатом 9 мин 28,16 сек стала Екатерина Ивонина. «Она одна из немногих российских легкоатлеток, кто имеет олимпийский норматив Олимпийских игр в Париже 2024 в своей дисциплине», — добавили в минспорта региона. Тренируется спортсменка под руководством Сергея Попова.

«Поздравляю с блестящими результатами спортсменов и тренеров! Так держать!» — написал в telegram-канале губернатор Дмитрий Махонин.

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