Алёна Бронникова Накануне Кубка губернатора Пермского края «Молот» внёс изменения в состав Хоккейный клуб покинули двое игроков Поделиться Твитнуть

ХК "Молот"

Накануне традиционного предсезонного хоккейного турнира, который в этом году пройдёт под новым названием «Кубок губернатора Пермского края» ХК «Молот» внёс изменения в состав команды. Информация об этом появилась в соцсетях клуба.

«По обоюдному согласию сторон ХК "Молот" расторг контракты с нападающим Леонидом Пасмаником и защитником Дмитрием Родионычевым. Благодарим Леонида и Дмитрия за игру в составе нашего клуба и желаем успешного продолжения карьеры!» — сообщает пресс-служба «Молота».

Леонид Пасманик в прошлом сезоне провёл в составе клуба 17 матчей, набрал 7 (1+6) баллов за результативность при показателе полезности «+10». В мае «Молот» продлил с ним соглашение на следующий сезон. Тогда же был подписан контракт с Дмитрием Родионычевым, который перешёл из красноярского «Сокола». Во время предсезонной подготовки оба провели два матча, в которых не отметились баллами за результативность.

Кроме того, «Молот» подписал пробный контракт с 24-летним защитником Михаилом Кузыком, игравшим на юниорском уровне в челябинском «Тракторе». В сезоне 2018/19 он дебютировал в Молодёжной хоккейной лиге в составе «Белых Медведей», затем защищал цвета СМО МХК «Атлант». Сезон 2020/21 провёл в Национальной молодёжной хоккейной лиге в составе «Рязани-ВДВ», а последние два сезона выступал в Pro Hokei Ligasy за «Актобе» и ХК «Иртыш».

Кубок губернатора Пермского края пройдёт с 17 по 19 августа.

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