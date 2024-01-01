Состав пермского «Молота» пополнил нападающий из Подмосковья А пять хоккеистов покинули клуб Поделиться Твитнуть

Состав пермского ХК «Молот» пополнил воспитанник воскресенской школы хоккея нападающий Павел Щербаков. Об этом сообщили в пресс-службе «Молота».

На юниорском уровне Щербаков выступал за «Химик» (Воскресенск), после перешёл в «Атланты» (Мытищи). В рамках ВХЛ 27-летний форвард защищал цвета «Ростова», за эту команду он провёл 143 матча, набрав 64 (29+35) балла за результативность при показателе полезности «+10».

Прошлый сезон хоккеист играл в минской «Юности» в белорусской Экстралиге. В 58 матчах сезона форвард набрал 47 (21+26) очков по системе «гол+пас» при показателе полезности «+27».

Также в пресс-службе рассказали, что «Молот» продлил соглашение на следующий сезон с нападающим Леонидом Пасмаником. В прошлом сезоне 24-летний хоккеист провёл в составе пермского клуба 17 матчей, в которых набрал 7 (1+6) очков за результативность при показателе полезности «+10».

Кроме того, сообщается, что клуб «Молот» покинули нападающие Денис Дюрягин, Дмитрий Воробьёв (выступал за Пермь пять сезонов), Константин Пархоменко, Егор Манин и защитник Максим Верёвкин. Все они продолжат карьеру в других командах.

Ранее пермский ХК «Молот» объявил о расставании с двумя игроками и тренером.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.