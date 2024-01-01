Пермский «Молот» покинули тренер, вратарь и нападающий Поделиться Твитнуть

Пермский ХК «Молот» объявил о расставании с двумя игроками и тренером.

В частности, команду покидает вратарь Данил Кудашев, защищавший ворота «Молота» на протяжении двух сезонов. Он суммарно провёл за наш клуб 73 игры, восемь раз отыграл на «ноль» Известно, что Кудашев продолжит карьеру в пензенском «Дизеле».

Уезжает из Перми и нападающий Владимир Пешехонов. Он пополнил состав «Молота» перед началом сезона 2023/2024. За команду 30-летний форвард провёл 61 матч, в которых набрал 42 (14+28) очка за результативность, став лучшим ассистентом и вторым бомбардиром команды.

Также «Молот» покидает старший тренер Вячеслав Кочкарев, пришедший в тренерский штаб «Молота» по ходу сезона 2023/2024. Кочкарев продолжит работу в нефтекамском «Торосе».

«Молот» поблагодарил специалистов за работу в клубе и пожелал им успешного продолжения карьеры.

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