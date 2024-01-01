КСП Перми выявила нарушения при реконструкции манежа «Спартак» Материалы по всем выявленным нарушениям направлены в мэрию, думу и прокуратуру Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Контрольно-счётная палата Перми провела аудит реконструкции спортшколы «Спартак». Проверка охватывала период с начала 2020 года по 2024 год. В ходе инспекции выяснилось, что МКУ «Управление технического заказчика», являющееся заказчиком работ, необоснованно завысило цену контрактов на проектную документацию, что вызвало перерасход средств на сумму 876,5 тыс. руб. Позже была подписана ещё одна сделка на доработку проектных документов, в результате чего перерасход увеличился на 597,4 тыс. руб. Об этом сообщает «Рифей».

Также были выявлены нарушения в расчёте начальной максимальной цены контракта на реконструкцию физкультурно-оздоровительного комплекса, где смета была завышена, что привело к излишним тратам в 11,8 млн руб. При задержках со стороны подрядчика заказчик не применил санкции, что обусловило недополученные бюджетные доходы в размере 16,2 млн руб. Кроме того, в ходе оснащения спортшколы было приобретено не соответствующее техническому заданию оборудование на сумму 234 тыс. руб. Материалы по всем выявленным нарушениям были направлены в администрацию Перми, городскую думу и прокуратуру.

Напомним, аналогичные нарушения отмечались и Государственным строительным надзором.

Реконструкцией занималось ООО «Трест №6», с которым контракт был подписан в мае 2021 года на 643,2 млн руб.

9 августа в Перми задержали владельца компании Сергея Микова по подозрению в даче взятки руководителю Управления капитального строительства Ирине Чирковой на сумму 5,4 млн руб., что, по мнению следствия, стало оплатой за невыполненные работы. Миков и Чиркова в настоящее время арестованы, им предъявлены обвинения.

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