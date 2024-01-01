Зарина Ситдикова Пермский железнодорожный парк «Ласточек» будет обслуживать пассажиров в Москве В Прикамье останутся только «Финисты» Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

Курсировавшие в Пермском крае «Ласточки» передаются на обновление железнодорожного парка в Московский регион. В Прикамье со временем останутся работать только отечественные поезда «Финисты». Об этом со ссылкой на перевозчиков сообщает 59.ru.

По информации издания, в Москве были замечены «Ласточки» с логотипом 300-летия Перми. В Московско-Тверской пригородной пассажирской компании пояснили, что на Октябрьскую железную дорогу электричка из Пермского края прибыла для замены старого подвижного состава.

«Возможность замены поездов серии ЭТ2М поездами серии ЭС2Г на железнодорожных маршрутах Московской и Тверской областей прорабатывается совместно с РЖД и администрациями субъектов. В 2024 году запланирована замена 6 поездов ЭТ2М в 12-вагонном исполнении на 12 «Ласточек» в 5-вагонном исполнении», — рассказали изданию в МТППК.

Как отметил перевозчик, сейчас логотип 300-летия Перми уже демонтирован с фасада электропоезда.

По словам руководителя Пермской пригородной компании Сергея Канцура, с которым беседовали журналисты издания, «Ласточек» в Прикамье заменят отечественные поезда нового поколения.

«Вместо "Ласточек" у нас останутся только "Финисты", которые рядом в Екатеринбурге делают, чтобы в полигоне одной компании был однотипный подвижной состав», — пояснил глава ППК.

Как ранее сообщал «Новый компаньон», новый электропоезд ЭС104 «Финист», пришедший на смену «Ласточкам», начал ходить по кольцевому маршруту в Перми и на нескольких пригородных маршрутах Прикамья с 8 июля. А с 1 сентября в Пермском крае запустят дополнительные электропоезда «Финист» в направлении Кизела и Губахи.

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