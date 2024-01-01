Зарина Ситдикова Владелец бывшего хлебозавода в Перми не смог оспорить торги по продаже имущества объекта Один из лотов приобрёл сам собственник исторического здания Поделиться Твитнуть

Электронная площадка для проведения торгов по продаже двух нежилых одноэтажных строений на территории нефункционирующего хлебозавода на ул. Окулова, 73а возобновила аукцион. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на УФАС по Пермскому краю.

Как ранее писал «Новый компаньон», торги были приостановлены из-за того, что собственник исторического здания хлебозавода № 1 Всеволод Юшков подал жалобу в антимонопольную службу и заявление в Арбитражный суд Пермского края с требованием признать недействительным аукцион по продаже объектов. Бизнесмен был уверен в том, что указанные постройки входят в зону охраны памятника «Завод спиртоочистительный», поэтому должны были продаваться на торгах только в форме конкурса.

Несмотря на позицию владельца основного здания, объекты были реализованы. Причём покупателем одного из них стал сам Всеволод Юшков. Он приобрёл за 7,4 млн руб. строение, где ранее располагалась проходная завода. Его площадь составляет 31,4 кв. м, с земельным участком 105 кв. м.

Второй лот в виде киоска площадью 10,9 кв. м с земельным участком в 32 кв. м купил бизнесмен Виктор Семёнов. Он предложил за него 13,1 млн руб.

По информации издания, жалоба Всеволода Юшкова была признана УФАС необоснованной. В связи с этим торги были возобновлены, сейчас идёт формирование поручения о перечислении задатка.

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