Алёна Бронникова Два здания бывшего хлебозавода в Перми продали за 20,5 млн рублей Собственник главного здания через суд требовал признать торги недействительными Поделиться Твитнуть

В Перми завершены торги по продаже двух зданий имущественного комплекса бывшего хлебозавода №1, расположенного по ул. Окулова, 73а. Согласно информации, опубликованной на площадке «Сбербанк-АСТ», объекты были проданы на общую сумму 20,5 млн руб. Инициатором торгов выступил департамент имущественных отношений администрации города.

Нежилое здание проходной, площадь которого составляет 31,4 кв. м, с земельным участком 105 кв. м было выкуплено собственником главного корпуса хлебозавода Всеволодом Юшковым за 7,4 млн руб. Начальная цена составляла 2,1 млн руб.

Второй лот — нежилое здание киоска площадью 10,9 кв. м с земельным участком в 32 кв. м приобрёл Виктор Семёнов. Он предложил за объект 13,1 млн руб. В ходе торгов начальная цена увеличилась на 12 млн руб. — с 740 тыс. руб.

Ранее торги по продаже зданий на территории нефункционирующего предприятия приостанавливали на этапе заключения договоров в соответствии с уведомлением Пермского УФАС. Всеволод Юшков требовал через суд признать недействительными торги по продаже обоих объектов.

По мнению бизнесмена, здания входят в зону охраны памятника «Завод спиртоочистительный», поэтому могут продаваться на торгах только в форме конкурса, а не аукциона. В мэрии же посчитали, что одноэтажные постройки не являются частью основного комплекса старого хлебозавода.

Напомним, по решению депутатов гордумы имущество бывшего хлебозавода №1 было разделено на части. Историческое здание власти реализовали на конкурсе, а остальные постройки, не являющиеся объектами культурного наследия, — на аукционе. Победителем торгов по продаже объекта культурного наследия стал Всеволод Юшков. Он заявил о намерении отреставрировать корпус и создать в нём творческий кластер.

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