В Пермского края открыт дополнительный набор на бюджетные места в вузах В трёх университетах доступно около 100 мест Поделиться Твитнуть

ПГНИУ

Константин Долгановский

По данным краевого минобра, у абитуриентов ещё есть шанс поступить по результатам ЕГЭ или вступительным испытаниям в три вуза Перми: в Пермский классический университет, Пермскую фармакадемию или в Пермский педагогический университет. В этих учебных заведениях доступно порядка 100 бюджетных мест.

В пресс-службе ведомства отметили, что в ПГНИУ вакантные места есть в физико-математическом институте, на биологическом, геологическом, географическом и химическом факультетах. В Педагогическом университете прием идет по профилю лечебная физическая культура (16 мест), а в фармакадемии — фармация (5 мест) и химические технологии (7 мест).

Подать документы абитуриенты могут до 23 августа.

Напомним, по итогам приёмной кампании в ПГГПУ приняли на обучение 24 человека по квотам для участников СВО и их детей, в ПГАТУ им. Д.Н. Прянишникова — 12 человек, в Пермский политех — 58 человек, а ПГНИУ — 37 человек.

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