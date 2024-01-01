В Пермский аграрный университет по квоте СВО поступили 12 человек Самой востребованной специальностью оказалась агроинженерия Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как рассказали «Новому компаньону» в пресс-службе Пермского государственного аграрно-технологического университета им. Д.Н. Прянишникова (ПГАТУ), в 2024 году в вуз было зачислено 12 человек по отдельной квоте, из которых семеро — участники СВО, трое — дети участников СВО, двое — дети участников СВО, погибших/получивших увечье. Они поступили без вступительных испытаний.

Из 12 зачисленных в ПГАТУ трое выбрали специальность «Агроинженерия», двое — «Информационные системы и технологии», ещё двое — «Землеустройство и кадастры».

«По одному человеку поступили на «Ландшафтную архитектуру», «Ветеринарию», «Эксплуатацию транспортно-технологических машин и комплексов», «Зоотехнию» и «Лесное дело», - пояснили в пресс-службе вуза.

Как ранее писал «Новый компаньон», в Пермский политех по квоте СВО поступили 58 человек. Также в вузе будут учиться дети из ДНР.

В начале этой недели стало также известно, что в Пермский государственный национальный исследовательский университет по квоте для участников СВО и их детей приняли минимум 37 человек.

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