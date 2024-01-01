В Пермский политех по квоте СВО поступили 58 человек Также в вузе будут учиться дети из ДНР Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ) подвёл итоги приёмной кампании. С 1 сентября в вузе будут учиться 2348 первокурсников, в том числе 58 человек, которые поступили по квоте для участников СВО и их детей. Об этом сообщили в пресс-службе университета.

«Мы рады, что наш университет выбирают участники специальной военной операции и их дети. Всего по данной квоте к нам поступили 58 человек", — рассказал и.о. ректора ПНИПУ Антон Петроченков.

По его словам, всего в университет подано 31 086 заявлений от 7787 абитуриентов. Среди зачисленных студентов порядка 10% заключили договор на целевое обучение. Учиться в вузе будут и первокурсники, приехавшие из ДНР.

В этом году средний конкурс составил 7 человек на место, при этом самый высокий конкурс был на специальность «Реклама и связи с общественностью» — 59 человек на место.

Пермский политех выбрали абитуриенты из 41 региона России.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.