Пермский педагогический университет принял по квоте СВО 24 человека Они будут учиться почти на всех факультетах вуза Поделиться Твитнуть

По итогам приёмной кампании в Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет приняли на обучение 24 человека по квотам для участников СВО и их детей. Об этом «Новому компаньону» рассказали в пресс-службе вуза.

«Поступили 24 человека, дети участников и сами воевавшие. Есть зачисленные почти на всех факультетах по 1-2 человека», — сообщили в ПГГПУ.

Отметим, сегодня в университете есть 13 факультетов: математический, филологический, исторический, физический, естественнонаучный, а также факультет информатики и экономики, иностранных языков, музыки, психологии, физической культуры, педагогики и психологии детства, педагогики и методики начального образования, правового и социально-педагогического образования.

Всего в этом году вуз получил более 10 тыс. заявлений от абитуриентов — это на 400 больше, чем в предыдущую приёмную кампанию.

Самыми востребованными направлениями подготовки в этом году стали разные варианты педагогического образования: с профилями по праву и обществознанию — 18,9 чел. на место, медиаобразованию и культурологии — 14,1 чел. на место, а также английскому языку и второму иностранному языку — 12,9 чел. на место.

Самый высокий проходной балл отмечен на факультете иностранных языков: по направлению, связанному с изучением английского и второго иностранного языка, порог составил 227 баллов.

Сейчас приёмная комиссия продолжает приём на платные места и в магистратуру.

Напомним, в Пермский государственный аграрно-технологический университет им. Д.Н. Прянишникова в этом году зачислено 12 человек по квоте СВО, в Пермский политех — 58 человек, а Пермский государственный национальный исследовательский университет — 37 человек.

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